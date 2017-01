Pensar que se reactivaba la economía por dos partidos, no es complemento de una reactivación

Alcalde de Latacunga, manifiesta que la inversión de mejora de los camerinos del estadio La Cocha, sumaban 50 000 dólares, y no había presupuesto y es más Azael Rosero nunca presenta oficio de petición de mejoras para el Sudamericano. (II PARTE).

En la segunda parte del tema del porqué se perdió la sede del sudamericano de fútbol sub 20 en Latacunga, el alcalde Patricio Sánchez Yánez, manifiesta a este Diario. “Pensar que se reactivaba la economía por dos partidos, que se iba a jugar acá, y que hubiera sido un honor como así ha estimado el alcalde, no es complemento de una reactivación, yo creo que la reactivación está en otros temas, está en todos los días ir por la ciudad, dar confianza, abrir las puertas para la inversión eso es lo que estamos haciendo, la reactivación se está notando con resultados todos los días; el torneo era una partecita sí, pero esos dirigentes que definitivamente aparecen como lobos, el momento que vinieron acá a pedirme el estadio La Cocha, para que sea sede de esos dos partidos hicieron la inspección al estadio, ellos fueron los que más emocionados se fueron y calificaron al estadio La Cocha, como unos de los mejores escenarios conservados del centro del país.

Y con la revisión aceptaron que aquí sea sede de los dos partidos y por medio de Comunicación Social solicité se difunda a la ciudadanía esta buena noticia, y solo esperábamos la hora de la verdad de estos dos juegos, para el 18 de enero, pero ahora me causa gran sorpresa que viene el señor Azael Rosero, que faltando apenas 20 días, casi al finalizar diciembre, a decirme que tenemos que hacer una ampliación de camerinos, es más inmediatamente mande al departamento de Planificación a ver cuáles eran esas ampliaciones con el mismo señor Rosero, y los representantes de la Conmebol, y había un presupuesto aproximado de 50 mil dólares que se necesitaba para la ampliación de los camerinos.

Primero aquí en el Municipio estos dineros deben tener partidas presupuestarias, y yo en noviembre ya aprobé el presupuesto 2017, y este no me podía gastar porque tampoco tenía remanentes del 2016, porque estábamos terminando el año, sin embargo le sostuve en la conversación amena y con respeto, pero no que se me diga que hay “negligencia” que es lo que está pasando con el señor Rosero, y me quieren hacer quedar mal y tirarme la pelotita como en todo”.

Patricio Sánchez, agrega que el estadio municipal La Cocha, está calificado inclusive para partidos a nivel internacional, donde años anteriores aquí se jugó el mundial sub 17 y allí cumplimos con todo lo necesario, y ahora tobaba apenas dar un retoque, porque en cuando al gramado es uno de los mejores del centro del país; recién se jugaron partidos de los Juegos Nacionales de Árbitros Profesionales de Fútbol y son ellos que saben de la materia y se fueron agradecidos por la calidad de césped y escenario; y por favor que me presenten el oficio de agosto con el pedido de ampliación de camerinos y otras necesidades, esto no hubo, llega pedido de última hora.

Sale en la televisión el señor Galo Sánchez de la Federación Ecuatoriana de Fútbol a decir, que retirarán la sede a Latacunga por el alcalde y municipio no ha cumplido con las mejoras; por favor que no hagan política, y seguramente llevan a Riobamba porque algunos asambleístas querrán lucirse en el estadio, ojalá llenen el estadio; el compromiso aquí fue tener expedido el césped y así esta, y que no pongan pretextos ahora, mi colaboración ha sido amplia y con cordialidad; ahora salen los dirigentes a los medios solo para justificar la no calificación de Latacunga…como aquí no hay dirigentes probos y que me diga el señor Azael Rosero que hay negligencia aprenda a ser dirigente y haga a tiempo las cosas…pero de acuerdo a lo que exigían de última hora costaba 50 000 dólares y yo no tenía…