No más minadores de basura en Inchapo es el pedido a las autoridades municipales

Los recicladores de basura del botadero de Inchapo, durante una reunión con las autoridades municipales, insistieron en el pedido de que no se permita el ingreso de más personas al botadero y un mayor control al reciclaje que se realiza en los propios contenedores ubicados en la ciudad, producto de lo cual existen 70 equipos dañados.

Hasta las instalaciones del Palacio Municipal de Latacunga, llegó el grupo de personas que trabaja en el botadero de basura ubicado en Inchapo, que fue recibido en el salón de la ciudad por el Alcalde, Vicealcalde y la Gerente de Epagal, donde los minadores dijeron que no querían más gente en el sector.

Rosa Sinchiguano, presidenta de la Asociación San Miguel de Inchapo, comentó que la presencia en el GAD Municipal de Latacunga, es para pedir que no haya más gente en el botadero, donde actualmente trabajan 60 personas de dos asociaciones. Al mismo tiempo piden mayor control a las autoridades municipales, para que se controle y no se permita el reciclaje dentro de los contenedores ubicados en la ciudad, ya que se generan daños.

Comentó que el reciclaje que realizan en la ciudad, hace que el material que es recogido como botellas, cartón y plástico no llegue al botadero, por lo tanto, lo poco que llega no abastece para la cantidad de personas que trabajan en el lugar. Frente a ello, el pedido de la dirigente a la autoridad, es que no se permita el reciclaje en la ciudad y no más gente en el botadero de Inchapo.

La Asociación San Miguel de Inchapo, está integrada por 20 personas, quienes por ingresar el trabajo de reciclaje en el botadero, deben pagar 50 centavos de dólar diarios, dineros que mensualmente, según los días de trabajo, son depositados en una cuenta en BanEcuador.

Janet Campoverde, presidenta de la Asociación 24 de septiembre, indicó que la señora Carmen Chasipanta fue destituida del gremio, porque genera problemas. La agrupación está integrada por 35 personas. La dirigente insistió en el pedido al Alcalde, de que no permita el ingreso de más personas al botadero, porque el material reciclado no alcanza para generar recursos y mantener a la familia. Recordó que las personas participan en mingas de limpieza, desde el sector de San Felipe hasta el botadero.

Por su parte Patricio Sánchez, dijo que el reciclaje de la basura en el botadero es organizado y en este marco ofreció el respaldo a las personas que trabajan en el lugar. Asimismo, la autoridad habló de aplicar mano dura a las personas que realizan el minado en los contenedores ubicados en la ciudad, mediante la aplicación de multas económicas establecidos en la Ordenanza, además de que dicho trabajo está generando daños en los equipos. Anunció que actualmente existen sobre los 70 contenedores dañados, por lo que, 200 están operativos.

Anunció que están trabajando para adquirir los repuestos y componer los equipos dañados, al mismo tiempo, dijo que mantendrá una reunión con Global Part, para solucionar el problema de la deuda por el laudo arbitral, la misma que está en los 670 mil dólares y buscar un plan de pagos a través de los dineros aprobados dentro del presupuesto.