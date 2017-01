Mylene Carrasco Peña

“…Guillermo Lasso, siendo un buen empresario, se encargará de atraer inversión extranjera; pero, con absoluta seguridad jurídica que permita la inversión y el desarrollo…”

Odontóloga de profesión, militante de Suma, listas 23 y candidata por la alianza Creo y Suma; latacungueña, madre de tres hijos, mujer que ama la libertad y los derechos individuales, cree que es el momento oportuno para involucrarse en el mundo de la política.

¿Por qué salir de la comodidad del hogar, de la comodidad de la profesión, de la comodidad del estatus e intervenir en algo tan complicado y ponerse en una vitrina ante la sociedad?

Soy una mujer que me gusta luchar por los derechos, soy contraria a la inequidad, me molesta la injusticia y he querido dejar de ser una simple espectadora para involucrarme en la política de mi país y espero hacer un buen papel.

Con este trabajo he comenzado dejando un poquito al hogar, a la profesión y salir a las calles para compartir opiniones con la gente, con los ciudadanos, con esos hombres y mujeres que anhelan un cambio en la conducción de los destinos de nuestro país. A diferencia de otros partidos, especialmente de Alianza Pais, a nosotros nos toca trabajar con el acelerador a fondo porque vamos a iniciar en todos los sentidos. Sin embargo, estamos en la lucha y entregaremos lo mejor de cada uno de los militantes para llevar adelante una campaña limpia, transparente con respeto, dejando de lado al odio y haciendo propuestas concretas que vayan en beneficio del país.

¿La corrupción?

Este es el efecto de la gran pérdida de valores que tenemos en los últimos tiempos cuando pensamos que es la “oportunidad de oro” cuando llegamos a un puesto público, sea del nivel que fuere, y creemos que podemos hacernos ricos de la noche a la mañana.

Como madre de familia a mí me una tristeza infinita porque esta lacra social va en incremento. Corrupción por todos lados, sabiendo que no solamente es robar, sino mentir y eso escuchamos a cada paso, a cada instante; ocultamos la verdad y no hacemos las cosas que nos competen. La corrupción tiene mil nosotros y esperamos que esto podamos desaparear de nuestro país.

¿Se va a sumar al trabajo de fiscalización?

Lamentablemente en este aspecto la Asamblea Nacional no ha cumplido con su obligación constitucional. La fiscalización es una gestión que debe darse independientemente de quién sea o quién esté en esa ubicación. Nosotros no nos debemos a un partido político, estamos con los electores y vamos a la asamblea a hacer política en favor del país y no politiquería en contra del pueblo.

¿Ley de Plusvalía?

Es un instrumento atentatorio a los intereses familiares porque, y eso recuerdo desde pequeña cuando mis padres nos decían que hay que “amarrarse la barriga un poquito” para ahorrar y llegar a tener alguna cosa como sustento familiar y hoy debemos compartir con el Estado, no en un porcentaje racional, sino con un 75% que da lo mismo entregarle todo el sacrificio personal y familiar sin saber para qué.

¿No es apresurado calificar de atentatorio este tema, puesto que, de la otra orilla, el oficialismo señala que es una ley buena, que favorece a los de menos recursos?

No es así, no comparto con esa opinión y si una propiedad se benefició con una obra gubernamental del nivel que fuere, eso está bien porque la obligación del Estado es brindar protección y un buen vivir a los miembros de cada comunidad. Sin embargo, nosotros derogaremos esa ley en el momento en que lleguemos al poder.

¿Cómo activar al aeropuerto de Latacunga, sustento del desarrollo de la región?

En este tema debemos recordar quién es el culpable de que no despega nuestro aeropuerto, y ese personaje tiene nombres y apellidos y hoy está de candidato a la presidencia de la República, es el general Paco Moncayo cuando firmó un contrato ilegal en contra de Latacunga y Cotopaxi, documento que no permite operar otra terminal aérea a cien kilómetros a la redonda a sabiendas que el único que existía y que podía operar con toda libertad y seguridad, las 24 horas del día, los 365 días al año, era el de nuestra ciudad, el Aeropuerto Cotopaxi.

Guillermo Lasso tiene otra idea distinta, integradora, sin desarticular a nada ni a nadie del país, peor a la capital de los ecuatorianos, es el declarar a Latacunga y su aeropuerto una zona franca y eso es bueno porque permitirá que el aeropuerto, la ciudad y la provincia se beneficien económicamente.

Estas no son ofertas de campaña, esta es una propuesta de Guillermo Lasso y siendo como es un buen empresario, él se encargará de atraer inversión extranjera; pero, con una absoluta seguridad jurídica que permita la inversión y que nadie tenga que salir corriendo del Ecuador por tanto impuesto que nos toca pagar. Eso permitirá dinamizar la economía de nuestro país, de manera particular de Latacunga, Cotopaxi y el centro del país.