El sudamericano de fútbol sub 20, no se jugará en Latacunga este 18 de enero

Azael Rosero considera una “negligencia del alcalde”; Patricio Sánchez aclara la realidad de las cosas. (I PARTE).

Desde agosto de 2016, se produjo la buena noticia para la afición deportiva de que el estadio municipal La Cocha, de Latacunga podrían ser parte del Sudamericano de Fútbol sub 20, más sin embargo los directivos de la Federación Ecuatoriana de Fútbol, encabezados por Galo Sánchez, vocal de la FEF, y Presidente del Comité Organizador de este evento internacional fueron dejando varias recomendaciones donde La Gaceta Deportes estuvo presente y publicó fotografías y testimonios de lo comprometido, que hasta enero de 2017, debían estar listas esas mínimas recomendaciones; pero ya este 4 de enero la realidad es otra y lamentablemente el mismo directivo Galo Sánchez, en la prensa nacional lamentaba que Latacunga pierde la sede y ésta es otorgada a Riobamba, en vista de que el Municipio no había cumplido con lo acordado meses atrás.

Consultado Carlos Azael Rosero Vásquez, presidente de la Asociación de Fútbol No Amateur de Cotopaxi (AFNAC), dice que exterioriza la profunda tristeza y la preocupación al no poder realizar el campeonato sudamericano sub 20, “esto se debe principalmente a la negativa y decir por la “negligencia” del Gad de Latacunga, pese que nosotros hemos estado haciendo las gestiones para que se de este evento internacional, la Asociación de Fútbol hizo todo el esfuerzo posible y se ha dado facilidades ante los delegados de la Confederación Sudamericana de Fútbol y Federación Ecuatoriana en cuando a la inspección y gestión de las mejoras de los camerinos.

Dice, Rosero, que la suma de arreglo de camerinos era por “ínfima cuantía, que no superaba los 3 mil dólares, y el alcalde y Municipio no han podido cumplir con los trabajos de adecuación, y quedar bien con este evento de carácter internacional, donde sobresalía la ciudad de Latacunga y Cotopaxi; ahora la sede se ha entregado a la ciudad de Riobamba.

De su parte, Patricio Sánchez Yánez, alcalde del cantón Latacunga, fue claro “que tiene que decir, el señor Azael Rosero, si se dio todas las facilidades para que se juegue estos “dos partidos”; “esos dirigentes que definitivamente aparecen como lobos en el momento que vinieron acá a pedirme a que el estadio La Cocha sea sede de estos dos partidos hicieron la inspección y vieron como estaba el estadio en buenas condiciones para un evento”. Es más recién se jugó los Juegos Nacionales de los Árbitros Profesionales del Ecuador, y fueron valorando la calidad de césped que tiene este estadio. Las mejoras nos costaban 50 mil dólares y no estaba esto presupuestado, y es más nunca hubo pedido por oficio de parte del señor Rosero, lamentamos esta decisión pero seguiremos apoyando al deporte y con este escenario que es uno de los mejores del centro del país. (En otra nota ampliaremos textualmente la posición de las partes).

De su parte de la Federación Ecuatoriana de Fútbol (FEF), extiende un comunicado oficial este 4 de enero, sobre la pérdida de la sede de Latacunga en este Sudamericano de Fútbol sub 20.

“LATACUNGA NO PODRÁ ALBERGAR EL SUDAMERICANO SUB 20

Pese a las gestiones realizadas hace más de 4 meses, una vez que se plantearon las posibles sedes para el Campeonato Sudamericano Sub 20 Ecuador 2017 y conocedor de los inconvenientes existentes en cierta parte de la infraestructura del estadio La Cocha, Galo Sánchez, presidente del Comité Organizador Local COL, en reunión con el Alcalde de la ciudad expuso los requerimientos para que Latacunga pueda albergar el certamen juvenil y ser calificado por la Conmebol para el efecto.

Inicialmente hubo buena receptividad por parte de la autoridad y el compromiso de solventar los requerimientos establecidos que puntualmente tenían que ver con las dimensiones de los camerinos. Y es que “una sede para un torneo de esta categoría no puede ser calificado si no cumple con estos requisitos básicos”, dijo Sánchez, durante el anuncio de la convocatoria de la Selección Sub 20 que disputará el Sudamericano.

Sin embargo, al realizar la visita con los inspectores de la Conmebol en diciembre “nos encontramos con la ingrata sorpresa de que no se había hecho absolutamente nada”, acotó Galo Sánchez. La incidencia se presentó ante la Aso. Cotopaxi para obtener una respuesta oficial por parte del Municipio que a la postre fue negativa en cuanto a la viabilidad de implementar dichas mejoras.

El principal de la organización del Sudamericano Sub 20 indicó también que se ha notificado a la Conmebol sobre el particular solicitando que las fechas inicialmente establecidas en Latacunga se trasladen a Riobamba. “Lamentablemente no hay otra solución”, manifestó.

Finalmente aclaró que cuando se propuso las ciudades que podían ser sedes del torneo, se justificó por qué razones se elegían y principalmente fue la cercanía y de igual modo se estableció que en caso de presentarse inconvenientes en cualquiera de dichas ciudades, existía la posibilidad de transferir la programación a las otras sedes a fin de no afectar la logística del certamen. Por ello, las delegaciones que debían jugar en Latacunga han sido notificadas sobre este particular. #SUDAMERICANO2017. Msc. Daniela Ojeda Espinosa, Jefa de Prensa Quito. Departamento de Prensa F.E.F”.

Dentro de la programación a jugarse en Latacunga, estaba establecida así: (Ahora se jugará en Riobamba)

MIÉRCOLES 18 DE ENERO…..GRUPO A

17H00: COLOMBIA VS. PARAGUAY

19H15: ECUADOR VS. BRASIL

DESCANSA CHILE….