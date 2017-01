Paco Moncayo es un ciudadano confiable, honesto y capaz.

“…Paco Moncayo en base a su responsabilidad y la lealtad con su investidura, con el nombramiento que le dio un pueblo, simplemente trabajó por una obra que está al servicio de todos los ecuatorianos…”

Priscila Naranjo, con 20 años de edad, exreina de Latacunga en el 2012, tercera finalista en Miss Ecuador Mundo, estudiante universitaria en Ciencias Políticas y Relaciones Internacionales en la UDLA, quiere ser asambleísta nacional por la Izquierda Democrática para que la juventud tenga voz propia y sus propios representantes.

El general Paco Moncayo, cuando alcalde de Quito firmó un contrato para la construcción del aeropuerto de Quito en Tababela. ¿Tuvo mala intención para con Latacunga o defendía, como es la obligación de una autoridad, a la capital de los ecuatorianos?

Interesante inquietud que nos permite aclarar a la comunidad este aspecto que se quiere distorsionar. El alcalde de Quito, el general Paco Moncayo, jamás firmó nada en contra de Latacunga, de la provincia de Cotopaxi, nunca suscribió nada en rechazo del Aeropuerto Cotopaxi, lo que hizo fue un proyecto a favor de la capital de los ecuatorianos, a favor de Tababela. Por lo tanto, debemos distinguir esta situación con absoluta claridad y responsabilidad cívica. Reitero, en base a su responsabilidad y la lealtad con su investidura, con el nombramiento que le dio un pueblo, simplemente trabajó por una obra que está al servicio de todos los ecuatorianos, trabajó por un proyecto para Quito y el país.

Cuando Paco Moncayo tuvo un conversatorio con el sector industrial de la provincia en una de sus visitas a nuestra ciudad, él, con la palabra de un gran soldado ecuatoriano dijo casi textualmente “…ustedes en este momento me graban, están filmando mi intervención, les aseguro que cuando yo sea el Presidente del República le vamos a dar el funcionamiento correspondiente al aeropuerto de Latacunga…” Por lo tanto, existe un compromiso y él, en los momentos actuales, está apoyando al aeropuerto de Cotopaxi.

¿En la práctica, el general Paco Moncayo se ha comprometido con la reactivación de nuestro aeropuerto, con su funcionamiento?

Si, está comprometido al ciento por ciento y eso ha dicho no una sino en varias oportunidades.

¿En la vida real, como dar a los periodistas, a los comunicadores sociales, a los medios de comunicación una verdadera libertad de expresión?

Con nuestro líder, con Paco Moncayo, nosotros estamos impulsando en estos momentos tres asuntos de real trascendencia para el futuro del pueblo ecuatoriano, bienestar, libertad y equidad.

Tenemos treinta y cuatro puntos que se llevarán a la Asamblea Nacional vía creación de leyes y como reformas a las existentes. Como ejemplo, una de interés para todos es la eliminación de la Supercom, concomitante con una reforma a la Ley de Comunicación porque no estamos de acuerdo que en el país no exista libertad de expresión, que un periodista o un comunicador no pueda dar su criterio profesional porque desde arriba será sancionado, vilipendiado y perseguido.

Nosotros jamás vamos a estar con esto, queremos una verdadera libertad para todos los ecuatorianos, para los periodistas, para los médicos, para los ganaderos, a todos los que han afectado estás leyes retrogradas y podamos tener libertad de expresión, pero, que no se confunda, con libertinaje, todo tiene que ser con responsabilidad, con respeto a la dignidad humana, a la honra de las personas, claro, señalando las cosas por su verdadero nombre.

¿Significaría esto, como dice el actual régimen, retornar a la larga noche neoliberal?

NO, no vamos tampoco a llegar a eso, no podemos regresar al pasado.

¿Palabras del señor Moncayo, se pretende desmontar al correato?

Eso sí, y lo vamos a lograr desde el primer día del gobierno de Paco Moncayo. Sin embargo, debemos tener un pronunciamiento maduro, sin odios, sin venganzas, sin persecuciones, porque contra todo eso estamos nosotros y no lo vamos a poner en práctica. Por lo tanto, las cosas que ha hecho bien el gobierno se mantendrán, se quedan; las cosas que están mal hechas las vamos a arreglar y las que estén totalmente mal, simplemente se desecharán.

¿Desecharán el Aromo?

Si, lo desecharemos y los responsables tendrán que responder por esos dineros del pueblo supuestamente invertidos en una obra que no existe.

Nosotros, la Izquierda Democrática, tenemos un proyecto de gobierno con planteamientos recogidos en todos los sectores de nuestra sociedad y lo vamos a poner en práctica. Nosotros buscaremos la estabilidad, la equidad, el bienestar y la libertad de expresión. Y mantenemos nuestro slogan de justicia social con libertad.