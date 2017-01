UTC genera trabajos investigativos que producen beneficios a la comunidad

“Son 22 proyectos los generados en la UTC. De ellos, 11 están vigentes, además, tienen 125 artículos publicados, de los cuales, 93 son de carácter regional, asimismo 32 artículos científicos son de alto impacto. Hay que añadir 23 libros de los cuales, 18 se encuentran reproducidos”, señaló el Coordinador del Comité Científico de la institución de educación superior.

La Dirección de Investigación de la Universidad Técnica de Cotopaxi (UTC), en función de responder a los diferentes problemas que existen en la provincia y el país, ha manejado trabajos de investigación científica que crean impacto.

Carlos Torres, coordinador del comité científico y editor general de la revista UTCiencia, manifestó que dentro de la programación en los últimos tres años han tenido 22 proyectos de investigación. En la actualidad, 11 están vigentes y algunos ellos, han sido ganadores de ferias externas e internacionales, como la investigación de la jícama, granos andinos, vulnerabilidad social en niños menores de cinco años, la Etomofauna, el banco de germoplasma, herbario, entre otros.

Conjuntamente se han generado convenios en las comunidades de Pastaza, con la carrera de Agroindustrial, que realiza la salchicha de tilapia, además, ha trabajado con tipos de proyectos integradores en el cultivo de la papa, cebolla, y el de la generación de alternativas desde la parte eléctrica, con la ayuda eólica, en la zona de La Esperanza.

La revista UTCiencia está posicionada e indexada en Latindex, una base de datos de carácter regional, que contiene artículos científicos de autores nacionales y extranjeros como: Rusia, Cuba, México, España y Chile, lo cual ha generado un espacio importante de difusión científica.

Torres destacó que actualmente esta Dirección, abrió una convocatoria para la comunidad académica, para presentar artículos científicos en las áreas de Ciencias de la Vida, Ciencias Exactas y Ciencias Sociales. Carlos Torres relató que a la universidad ecuatoriana se le exige gran cantidad de artículos de producción científica y se habla en el modelo de evaluación del Ceaaces, que debe tener un alto impacto de investigación, es decir, que cada docente debe ubicar un artículo científico de alto impacto, dos de carácter regional y un libro cada dos años. “Es algo interesante, pero son números exorbitantes en comparación con universidades grandes, que tienen 2 mil a 3 mil docentes universitarios, algo que ninguna universidad del país lo tiene”.

Señaló que la UTC tiene 125 artículos publicados, de los cuales, 93 son de carácter regional, 32 artículos científicos de alto impacto, además 23 libros de los cuales, 18 se encuentran publicados y cinco de ellos están en proceso de divulgación. La proyección es que para este año, se pueda tener alrededor de 15 libros más de la UTC.

“La cuestión del problema de investigación no es un problema sólo de la UTC, sino de la universidad ecuatoriana como tal”, expresó. Dijo que uno de los grandes problemas es la parte presupuestaria, en este caso, esta institución tiene aproximadamente un millón de dólares y si tienen 11 proyectos, cada uno con 80 a 40 mil. Para la producción científica se pide que tengan aproximadamente 300 libros al año, pero dentro del rubro, entran las capacitaciones y estudios de doctorados, por lo que el presupuesto no es suficiente para hacer investigación. Se proyectan en el 2020, no sólo tener el 6% de inversión, sino que se duplique y que llegue a 2 millones de dólares.

El Comité Científico planifica que en el 2017-2018, puedan tener el primer Centro de Investigación Científica de la UTC, en donde haya laboratorios específicos, para lo cual se requiere de un presupuesto de 3 millones de dólares, para poder levantar la infraestructura así como también los equipos. Estará ubicada en Salache, para con ello dar respuesta a los diferentes problemas que existen en diferentes áreas.