Según el Gerente de Elepco se han vendido cuatro mil cocinas de inducción en el 2016

Miguel Lucio, presidente de la Elepco, dijo que en el 2016 se han vendido alrededor de cuatro mil cocinas de inducción e indicó que por la situación económica vivida en el país, se ha disminuido la comercialización. Su objetivo es que se retome nuevamente el expendio.

Miguel Lucio, presidente ejecutivo de Elepco, informó que se han terminado las cocinas de inducción y por ello, se ha solicitado una nueva remesa adicional para poder abastecer este nuevo 2017. Destacó que las cocinas encimeras son las que se terminaron y las que están sobre el pedestal, teniendo la mayor acogida por parte de la población cotopaxense.

El Presidente Ejecutivo indicó que por la situación económica vivida en los últimos años, ha hecho que se afecte el expendio de este electrodoméstico, pero se lo está retomando.

Hasta la actualidad, son alrededor de 4 mil cocinas las vendidas y para esto, Lucio invitó a la ciudadanía a que acceda a este servicio. Para ello, recordó los requisitos como son: la cédula de identidad, la carta del pago eléctrico que debe estar al día y hacer la solicitud correspondiente. Garantizó que el personal de la institución, es el encargado de instalar la cocina y el circuito exprés. El costo es de $3,41 mensuales para la pequeña y para la grande con horno es el doble. A esto se añade el juego de ollas que son aptas para la misma. Destacó Miguel Lucio que la entrega se la efectúa en el lapso de ochos días como máximo.

Comentarios

Carolina Gutiérrez, ama de casa comentó: “Yo no he adquirido la cocina porque es otro gasto más dentro de la casa y con la crisis vivida, hace que seamos ahorradores y sólo gastemos en lo esencial”. Acotó que se quedará con su cocina antigua, puesto que le brinda mejor rendimiento en la cocción de sus alimentos y prefiere no arriesgarse con otra que todavía no conoce y más que nada, no sabe si se elevará el costo de la luz al momento de pagar.

Sergio Santos, padre de familia, consideró que este artefacto que se viene promocionando desde hace algunos años, no ha tenido un impacto en algunas personas. En su caso, dice que sí, porque ya no tiene que comprar el tanque de gas, sino que más bien paga en la planilla y relata que es normal.

Catalina, ama de casa, dijo que prefiere estar con la cocina antigua y así evitarse complicaciones a futuro.