La Municipalidad de Latacunga iniciará el 2017 ejecutando obras

De acuerdo a declaraciones del alcalde Patricio Sánchez, el 3 de enero iniciarán los trabajos de la carretera a Salache y hasta febrero tendrán ya el lugar donde se construirá el centro de faenamiento regional. Este año tendrán un presupuesto para obra pública de seis millones de dólares.

Patricio Sánchez, alcalde de Latacunga, manifestó que la evaluación del trabajo que realiza una autoridad debe hacerla el pueblo, sin embargo, durante el 2016 han trabajado en sanidad en las parroquias rurales y urbanas, sobre todo han sintonizado las obras prioritarias, que se han cumplido a pesar de los recortes presupuestarios que se han efectuado.

Entre las obras que se han destacado en el 2016, se encuentra la inauguración del puente de la Galo Torres, que se ha denominado el paso lateral de la ciudad, dando la imagen de una ciudad grande, además de ayudar en la descongestión del tránsito en el centro de la urbe. Pusieron en funcionamiento el edificio municipal, el mismo que ha ayudado a la desconcentración de direcciones municipales como el Registro de la Propiedad, Turismo, Servicios Públicos, Epagal, ahorrando dinero a la Municipalidad, porque ya no deben pagar arriendos e invirtiendo ese dinero en obras.

Dijo que se ha trabajado en saneamiento ambiental, en la construcción de plantas de tratamiento de aguas servidas en varias parroquias rurales. Es así que en se encuentran trabajando en el alcantarillado en Tanicuchí y que está por inaugurarse la planta de tratamiento de agua potable en Belisario Quevedo.

Indicó que se siguen ejecutando obras, a pesar de que han querido desestabilizar la democracia, con pedidos de remoción del cargo del alcalde, presentación de acciones de protección, entre otros temas, pero siempre ha tenido el respaldo del pueblo latacungueño.

Explicó que si no se hubiera activado el Cotopaxi en el 2015, ya hubieran inaugurado y estaría funcionando el centro de faenamiento regional, sin embargo, espera iniciar los trabajos del camal en febrero del 2017, pues tienen un plazo de 18 meses para ejecutar la obra, contrario, los dineros se revertirían a las arcas del Estado.

Dio a conocer que en obra pública han ejecutado el 100% y en agua potable han ejecutado el 90%, mientras que el 10% no se ha realizado, porque no han obtenido las propiedades para la construcción de las plantas de tratamiento de las aguas servidas.

Cerca de 13 millones de dólares se han recortado del presupuestario del 2016 y 2017, razón por la cual, tuvieron que disminuir el presupuesto para las parroquias rurales, por lo que el próximo año recibirán 250 mil dólares cada una para atender las necesidades básicas. Sánchez espera que a través de la recaudación de los impuestos, se ejecuten las obras de asfaltado de la ciudad.

En el 2017 se ejecutará el asfaltado de la carretera a Salache, la construcción del centro de faenamiento que tiene financiamiento del 2016, mientras que el paso deprimido en El Molinero y el Plan Maestro de Alcantarillado, serán financiados con el presupuesto 2017.

Héctor González, edil latacungueño, manifestó que en el 2016 se ha quedado debiendo a las parroquias rurales y los dirigentes deben estar mendigando las obras en la alcaldía, algo que no comparte el concejal, ya que ha identificado que existen parroquias a las que, por no estar de acuerdo con el alcalde, no les dan obras.

Dijo que las obras no las hace el alcalde, sino el pueblo a través del pago de los impuestos, ya que el Concejo Municipal aprueba el presupuesto para que se realicen los trabajos, por lo que no está de acuerdo que se personalice en la inauguración de las obras diciendo: “yo hice la obra”.

Explicó que el Plan Maestro de Alcantarillado es financiado por el Gobierno Nacional, mediante un crédito con el Banco de Desarrollo, por un monto de 16 millones de dólares, ya que 15 millones corresponden a un préstamo no reembolsable.

La obra del camal está retrasada dos años y la Municipalidad estaría por pagar aproximadamente 324 mil dólares para traer la maquinaria, donde estaría contemplado el pago por preservar los equipos por cerca de 96 mil dólares, la misma que no va a ser instalada como estaría establecido en el primer contrato.

Indicó que no todas las plantas de tratamiento de aguas servidas estarían terminadas en todas las parroquias rurales, ya que existen construcciones de 200 metros por un lado y 100 metros de alcantarillado por otro lado, por lo que en 2017 continuará con su labor de fiscalizar las obras que ejecuta la Municipalidad.