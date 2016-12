“… al ganar la voluntad del pueblo e ir a la Asamblea Nacional, lo más importante es legislar con transparencia, de manera consciente, esto es debatir, analizar y discutir los temas que atañen al país con el futuro Presidente de la República que debe ser una persona que responda a los intereses de los ecuatorianos...” es el objetivo central del pensamiento político del Dr. Hugo Argüello Navarro, médico de profesión, exalcalde del Jardín Colgante de los Andes, ciudadano que no se olvida jamás de su tierra natal, Sigchos, exdirector del IESS y del Hospital General de Latacunga.

Hablemos sobre el proyecto de Plusvalía

La plusvalía siempre ha existido en beneficio de las municipalidades y por ende del pueblo a los que sirven en cada una de sus jurisdicciones. Con mi experiencia como alcalde de Sigchos puedo asegurar que existe un cobro, pero claro, no en la medida que plantea el gobierno del presidente Correa pretendiendo que un inversionista o cualquier ciudadano, en compra de inmuebles en los sectores urbano y rural, entregue un porcentaje demasiado alto al Estado y allí vienen los problemas para la comunidad con una tabla que contempla ganancias ordinarias, extraordinarias, entre otros valores que se involucran, como las mejoras realizadas en el inmueble.

En la ganancia extraordinaria se establece que un 75% va al Estado, dos tercios a los gobiernos municipales y un tercio al gobierno central. Considero que con esta medida se frena al desarrollo urbano de la ciudad, frena el interés de la gente de invertir en el país, de invertir en bienes inmuebles con todo el derecho de obtener una ganancia que va en beneficio personal y de la familia.

Es verdad que puede esta ley dar más dinero a los gobiernos seccionales, que parece que es el objetivo de fondo porque el dinero del Estado ya no le alcanza al gobierno nacional para dar a los entes seccionales en las alícuotas que les corresponde por venta del petróleo y quieren compensar este asunto sacándole más plata a los ecuatorianos para dar a los municipios. Con este elemento se pretendería que estos entes aplaudan y que eso se transforme en votos, en utilidades frente al proceso electoral que está en curso…

¿Frente a lo dicho, cuál va a ser su posición personal y de grupo?

Creo que lo que debía hacer el actual Presidente de la República, por respeto a la comunidad, por respeto a los hombres y mujeres que lleguen a la próxima Asamblea Nacional, por respeto al próximo mandatario del país, dejar esta ley en suspenso y que sea en la próxima asamblea, con un mayor pluralismo ideológico, con un mayor pluralismo político, que podamos debatir la ley con la comunidad, no a espaldas del pueblo; pero, si continúan con esa pretensión, simplemente nosotros vamos a proponer una derogatoria de esa disposición legal que incrementa el impuesto a la plusvalía en los predios urbanos y rurales en el Ecuador.

¿Se darán los mismos sucesos que con el estudio que incrementó el precio de los predios en el sector rural?

Hoy todos saben que eso es una realidad, que no son inventos por campaña electoral. Quienes tienen más de 25 hectáreas en el sector rural deben pagar impuestos al SRI de manera anual, algo que no existía, con lo que se comprueba que se quiere cargar al pueblo ecuatoriano con impuestos y de todos los lados, por todos los costados; si no es de una forma, pues se paga y se cobra de otra y van buscando hasta el último momento qué impuesto más nos ponen a los ecuatorianos.

No puede nadie negar que en los últimos 10 años se ha cargado de imposiciones al país y los ecuatorianos estamos indefensos ante los excesivos impuestos, agravado esto mucho más con una escuálida economía que tenemos los cotopaxenses.

¿Usted, su bloque, su grupo, plantearán una revisión total de la carga impositiva en el Ecuador?

Seamos reales, por una parte es beneficioso que un país, que un pueblo, tenga una verdadera educación tributaria, que aquellos que tienen una posición económica alta, aquellos que nunca han contribuido con el país, que jamás han pagado impuestos, hoy están pagando lo que les corresponde y esto es altamente positivo porque son muchos millones de dólares de los que jamás se ha beneficiado el fisco; pero, debemos reconocer que aún existe una gran cantidad de evasores, una gran cantidad de ciudadanos que no paga impuestos y eso hay que corregir con seriedad y frontalidad.

Pero, en lo general, hay impuestos que se lo carga directa e indirectamente al pueblo llano, a los ciudadanos que menos tienen. Por ejemplo, ¿el incremento del IVA del 12 al 14% quien carga con esos dos puntos? simplemente el pueblo, la clase más desprotegida, la clase media, la clase denominada “sánduche” que es la que termina pagando todo incremento.

Hay otros impuestos que deben ser ajustados, tienen que ser revisados con una visión práctica y fundamental en el sentido de que sirvan y motiven el desarrollo integral del país.

Estos los criterios del candidato de las Listas 8, Avanza, a la asamblea nacional sobre un tema que todos los “pretendientes” de un pedazo del pastel llamado poder, expliquen y presenten su posición de cara al pueblo lo que, indefectiblemente, deberán cumplir si logran llegar a tan ansiados cargos.