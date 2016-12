Carlos Xavier Cajilema Salguero

Líder del desaparecido Movimiento Popular Democrático, hoy Unidad Popular, vecino de Latacunga, candidato por ese movimiento a la Asamblea Nacional, con cuarenta y siete años, casado. Se califica como un perseguido y preso político. Ha vestido una sola camiseta política. Tiene a su haber una licenciatura en la UTC, un diplomado y una maestría en la UTPL. Diputado por Cotopaxi, Concejal de Latacunga entre otras dignidades estudiantiles, en el magisterio y de carácter popular.

¿El tema de moda, corrupción?

Es una situación de carácter inmoral que ha llevado principalmente el oficialismo que en los últimos años ha administrado unos 3000 millones de dólares con un gran despilfarro fundamentalmente en la obra pública, haciéndonos creer que en nuestra ciudad y provincia, por ejemplo, existe una gran infraestructura de instituciones del milenio lo cual no es verdad. En Latacunga no existe una sola institución del milenio, en Salcedo igual. Esto causa indignación, pues en la repotenciación de la refinería de Esmeraldas, el contrato original establece 980 millones de dólares, sin embargo terminan pagando 2020 millones de dólares. Es decir, más de mil millones de dólares han atracado y esto no es justo.

En ese camino, el que autorizó esos contratos, el que ha dirigido todo el sector estratégico del Ecuador está de candidato a la Vicepresidencia de la República, el señor Glas, funcionario que no le ha respondido al país como amerita un problema de esta naturaleza. Por eso, puede decir que éste es el gobierno más corrupto de la historia y voy a dar un dato oficial pues en la página de la Contraloría existen más de 2000 casos con informes de responsabilidad, expedientes que están en las fiscalías y que están en los juzgados durmiendo los sueños de los justos sin que nadie diga ni haga nada.

¿Si el pueblo le brinda nuevamente su confianza y le encarga la representación en la Asamblea Nacional, que hará Xavier Cajilema sobre este aspecto?

Vamos a establecer un mecanismo especial para que todos los funcionarios públicos respondan por sus acciones e investigaremos todos los casos de la obra pública. Ejemplos. En países dolarizados, en Europa, Estados Unidos, Panamá, El Salvador, el kilómetro lineal de construcción de una vía con seis y ocho carriles, no pasan de los dos millones; sin embargo, en el paso lateral de Latacunga tiene el valor de siete y hasta ocho millones cada kilómetro y eso en carreteras nuevas, porque la mayoría de las nuestras son simplemente ampliaciones. Por lo tanto, allí existen sobreprecios.

¿Cuál va a ser su actitud frente a un aeropuerto que no despega porque el de Quito, el de Tababela, no permite que funcione otro en sus cercanías, Contrato firmado cuando Paco Moncayo era alcalde de la Capital de los ecuatorianos?

Primero vamos a llevar una consulta para el pueblo para desmontar el aparataje correísta. En esta consulta…

¿Este creo que no es un tema de consulta, además el gobierno actual aportó una buena cantidad para repotenciar nuestro aeropuerto?

“… con la regionalización, provincias que no son capitales dentro de la región 3, han sido desmanteladas y si quiere un trámite sobre seguridad el 911, a Ambato, quiere Gestión de Riesgos, Riobamba; quiere temas de educación, Ambato; quiere temas de toda naturaleza, pues simplemente vaya Riobamba, Ambato y Quito.

Hago esta referencia porque hay un control de las frecuencias que están determinadas por Quiport, que es uno de los entes que tiene el control del monopolio de frecuencias de aviación; pero, el que tiene la facultad de decidir en este tema es la autoridad aeronáutica y ese organismo es controlado por el gobierno. Por eso, ¿qué necesitamos nosotros?, simple, que en la regionalización Cotopaxi recupere su función, su dignidad y establecer definitivamente quien tiene el control de ese aeropuerto que no lo tiene Latacunga ni Cotopaxi.

¿Xavier Cajilema, Paúl Jácome y Betty Reyes los eternos candidatos del MPD antes y ahora de Unidad Popular?

No es así pues Diana Montaluisa, mi alterna, es presidenta de la FEUE, son personas jóvenes que comienzan su vida política. Hemos tenido que superar la decisión de la organización para confluir entre experiencia y cuadros nuevos que están en la lista. Además, es un reconocimiento a la lucha y ha significado que pueda tener la posibilidad de representar nuevamente a la provincia sin cambiarme de camiseta lo cual es un mérito importante, así como tampoco he buscado nada fuera de mi organización.