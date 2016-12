“Las dudas permanecen sobre el proceso electoral”

El personaje de hoy es el Ing. Patricio Quevedo Quiroz, candidato a la Asamblea Nacional en representación de Cotopaxi con el respaldo del Partido Sociedad Patriótica 21 de Enero. Latacungueño de nacimiento, hijo de ciudadanos nacidos en esta tierra, asambleísta por esa organización partidista. En su hoja de vida encontramos varias ubicaciones en el servicio público, como director de la Contraloría Regional IX, Director del desaparecido Codereco, asesor parlamentario, entre otras.

Uno de los temas que está circulando con fuerza en medios de comunicación de toda naturaleza, es el de la confianza, la seguridad que tenemos los ecuatorianos, las organizaciones políticas de manera especial, en el trabajo desplegado por el Consejo Electoral y el que cumplirá en el momento mismo de las elecciones y luego en el pronunciamiento sobre los resultados finales.

“… Al no haber permitido que se hagan las inspecciones que planteamos como partido político, al no haber autorizado que se haga una auditoria forense, las dudas permanecen y permanecerán sobre el accionar y la imparcialidad del Consejo Electoral a nivel nacional.

La intención de nuestro líder y dirigentes nacionales, de manera particular de Lucio y Gilmar Gutiérrez Borbua, es que se permita analizar todo lo concerniente a las elecciones y que podamos sugerir correctivos a los problemas que, de hecho, existen y que los hemos denunciado de manera pública.

Otro ejemplo, hemos pedido una simple depuración del padrón porque hay muertos que votan, guerrilleros que votan, ciudadanos con varias cédulas que votan, hay votantes colombianos cuando ellos son ciudadanos de ese país que ni siquiera viven en el Ecuador; hay migrantes que han votado en el país cuando nunca lo han hecho y se enteran de ese “milagro” cuando han vuelto a su tierra natal. Esto no puede permitirse en una democracia que se pretende decir que es buena.

Frente a esta situación es positiva la actitud de varios partidos y organizaciones políticas que quieren hacer en conjunto un control electoral y esto es bueno no solo para nosotros, sino para el país y fundamentalmente para el fortalecimiento a la democracia y lo vamos a ejecutar.

¿Hay algún nexo entre el pronunciamiento de que las Fuerzas Armadas serán garantes absolutos del proceso electoral y la calidad de exmilitares de los hermanos Gutiérrez Borbúa?

No, no existe ningún nexo. Nosotros estamos en el campo político, lo otro, son publicaciones o pronunciamientos de respetables miembros de las Fuerzas Armadas ecuatorianas sin que tengamos una relación de ninguna especie. Aparte de todo ello me parece bien que exista el control de todos los ecuatorianos, cada uno de los ciudadanos debemos volvernos guardianes de la democracia, custodios de nuestros votos.

¿El Consejo electoral de Cotopaxi?

Es un organismo dependiente. Simplemente debe cumplir los dictámenes que emanan el máximo organismo del sufragio en el país con sede en Quito y este recibe las disposiciones directas del ejecutivo, son sumisos al Presidente de la República. No hay independencia y es por ello que, si el pueblo nos apoya, vamos a eliminar el Quinto Poder para transparentar la nominación de las autoridades de cada uno de los poderes del Estado ecuatoriano y no pase lo que sucede en la actualidad todos bajo el mando y sumisos al Presidente de la República.

En lo nacional, los indecisos pasan del 50%. ¿Qué hacer frente a esa realidad?

Estamos conversando con los jóvenes, estamos presentando nuestras propuestas generales para el país, especialmente con una verdadera reactivación de la economía nacional con lo cual hombres y mujeres, jóvenes y adultos, casados y solteros, todos tendremos mejores oportunidades en un país con una convivencia digna de los seres humanos en este siglo.

¿Es posible que un asambleísta, aparte de las facultades constitucionales, trabaje en función de provincia?

Tenemos dos obligaciones, fiscalizar y legislar y las dos cosas se pueden hacer para todo el Ecuador, sin excepciones; pero, podemos encaminar algunas leyes y proyectos para que cobijen a un segmento en particular.

Por lo tanto, ¿qué haría usted sobre la fábrica natural del agua, los páramos?

Este es un asunto fundamental que no debe ser producto de la acción de un hombre, de una institución, debería ser un tema tratado con absoluta seriedad e imparcialidad; sin politiquerías ni posiciones egoístas y es por ello que, pensando en mi provincia, con la experiencia de lo actuado en años anteriores, estoy bosquejando un proyecto de ley, una reforma expresa a la Ley 47, pese a que es una ley que tiene expectativas en lo económico y que le corresponde al ejecutivo, pues simplemente nosotros trasladaremos esa iniciativa y exigiremos que se convierta en una realidad para la provincia de Cotopaxi y del resto de los segmentos del centro del país.

Para ello he conversado con el Dr. Zuquilanda y le he planteado estos temas y él se ha comprometido en entregar un apoyo total, no político, para la provincia de Cotopaxi que requiere una reactivación en varios sentidos.