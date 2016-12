“… al Parlamento Andino hay que darle un giro total para que sirva y se identifique primero con la comunidad, con los ciudadanos de cada uno de los estados miembros, sin confundir las ideologías de los gobernantes…”

Sus orígenes van a las alturas, a la comunidad Chirinche Bajo de Mulalillo del cantón Salcedo, provincia de Cotopaxi. Tiene 47 años. Casada con tres hijos. Es asambleísta nacional por Pachakutik, listas 18. Hoy es candidata al Parlamento Andino. Bilingüe, español y kichwa. Doctora en jurisprudencia de la U. Central del Ecuador, master en Economía y Descentralización de la UDLA, Master en Ciencias Sociales con mención en Asuntos Indígenas en la FLACSO, tiene un diplomado sobre Derechos Humanos en CIESAS de México, entre otros.

¿Qué es el Parlamento Andino?

Hoy la gente se interesa por este segmento de las elecciones y nos pregunta en todas partes qué mismo es el Parlamento Andino, para qué sirve, en qué nos beneficia y pese a que ya hemos elegido en el pasado a nuestros representantes al Parlamento Andino, es una instancia totalmente desconocida y esto comienza porque una de las figuras como Lourdes Tibán está de candidata a ganar una postulación.

Por ello es que desde que comenzamos a analizar esa posición, esa posible candidatura, iniciamos con un proceso de profundo análisis, ya que pese a que no son vinculantes las decisiones andinas con nuestra Asamblea Nacional, por lo menos debieron hacer conocer cuáles fueron las resoluciones adoptadas para coordinar algunas actividades dentro de los cinco países miembros. En nuestro caso, siendo legisladora ecuatoriana, no he tenido ninguna información de lo que en ese segmento sudamericano se ha ejecutado por parte de los parlamentarios andinos ecuatorianos.

Por eso, de frente al país, a la comunidad de mi provincia como es mi costumbre, mi primera acción será cumplir con el deber primordial de una representante, hacer llegar al Parlamento Nacional, a la ciudadanía, a los ecuatorianos, la información con todas las actividades que se hacen, institución de suma importancia que trata de lograr la integración de los países andinos como vecinos, como países con la misma causa, con parecidos o idénticos problemas, con las mismas iniciativas e incluso hablamos de una región con 120 millones de hombres y mujeres, a quienes deberíamos entrelazarlos entre los estados miembros.

La creación del Pacto Andino, de la Comunidad Andina de Fomento, tuvo como fin la integración comercial con equidad y de beneficio global de la región. La idea fundamental de sus mentores fue buscar que entre los cinco países de la región podamos mejorar los vínculos de comercio, con un tema trascendente, tener una aduana única, medio como desaparecer un tanto las fronteras no como Estado, sino para un libre comercio regional, lo que beneficiaría a millones de personas de todos los estratos sociales.

Otro de los aspectos fundamentales fue tener un régimen arancelario general entre los cinco países miembros, para realizar un verdadero intercambio comercial, pero cuando Colombia y Perú deciden subscribir soberanamente, en defensa de sus intereses un acuerdo comercial con los Estados Unidos, ese evento parecería que hace que pierda interés el Parlamento Andino y es por ello que Venezuela abandona la organización; pero allí viene algo interesante, la incorporación de Chile, lo que puede mejorar sustancialmente las relaciones comerciales en esta parte del continente.

¿Dra. Tibán, usted intentará cambiar esta historia, cambiar ese esquema, ese rostro negativo que tiene la institución?

Sí, debemos darle otro nivel, hay que revivir la institucionalidad, hay que cambiar la imagen del Parlamento Andino, hay que hacer una evaluación sobre todo el trajinar y llegar a los fundamentos y las razones de por qué no funciona esa organización latinoamericana.

No debe haber perdón y olvido, debemos como ecuatorianos, en lo que nos corresponde, claro está, entrar con una profunda y amplia fiscalización. Mire, cuando analizábamos mi candidatura y por un pedido de las organizaciones que estamos en el Acuerdo, Pachakutik, Unidad Popular e Izquierda Democrática, me dijeron que debo encabezar la lista de parlamentarios andinos para las elecciones del 2017, lo primero que hice fue revisar un poco y lo que encontré fue información negativa.

Aunque usted no lo crea, hay glosas por más de 80 000 dólares para la anterior administración y por cosas increíbles, establecidas por la Contraloría en lo que le corresponde al Ecuador. Debo explicar que el Parlamento está financiado con recursos del Estado y por ello entra la Contraloría.

¿Cuáles son los milagros?

Mire, los titulares parlamentarios, fueron “cargando” a las reuniones a los alternos, a secretarias y más elementos, sin que se hayan hecho los requerimientos e informes sobre la necesidad de su presencia en esas actividades, simplemente estaban de paseo y viva la fiesta. Para una misma sesión estaba presente el titular y el alterno actuando, lo cual es ilegal y allí se producen las glosas y eso está en la página de la Contralaría para que sepan lo que sucede.

Por lo tanto, creo que a ese organismo debemos llevar planteamientos nuevos, creo que es el momento de una reorientación en el papel que debe jugar el Parlamento Andino y debo decir que el mal manejo de las ideologías, hace que el Parlamento Andino no haya funcionado a tal punto que, como ejemplo, cuando salió de la organización el difunto Chávez, también quiso abandonar la institución Rafael Correa como diciendo, yo también me voy detrás del presidente de Venezuela.

Creo que no deben mezclarse estos asuntos y mire como Rafael Correa no pudo cruzar una cuadra a pie desde Carondelet hasta el Municipio de Quito, para despedir físicamente al Presidente Sixto Durán Ballén, le dio miedo, porque había gente que le iba a silbar y fue mucho más fácil, irse al velorio del comandante Castro en Cuba. Por lo tanto, cuando un Jefe de Estado no tiene claro el papel del gobernante del Ecuador y cuál el papel ideológico que él debe jugar, allí está plenamente demostrada la confusión y por ello debemos buscar cómo representar no solamente a los estados, sino a los ciudadanos, a las colectividades y por ello debemos analizar temas que nos competen a todos, cuáles son los beneficios, cuáles las limitantes y una en especial, la corrupción.

Creo que debemos implementar algo importante en el Parlamento Andino, incorporar los valores de nuestra gestión, por ejemplo que los cinco países acuerden, declarar a la corrupción como delito imprescriptible, delito de lesa humanidad. Si solamente acordaríamos esto, otra cosa sería el Parlamento Andino, porque no es que solamente se roban dinero, se roban las esperanzas de los pueblos, se roban la plata de cada uno de los ecuatorianos, de pobres, de ricos, de negros, de blancos, de indios, de mestizos, de todos, a los 16 millones de ecuatorianos nos han robado hasta las ilusiones.