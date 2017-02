Padres de familia preocupados ante la detonación de arma

Respecto a la detonación de una pistola en un centro educativo, padres de familia llegaron a la unidad educativa muy preocupados y esperaban el pronunciamiento de las autoridades educativas. Patricio Molina, presidente de uno de los cursos pudo ingresar y señaló que se buscarán soluciones, a fin de evitar estos inconvenientes a futuro.

Patricio Molina, padre de familia y presidente de uno de los cursos, entró como parte de apoyo de la Fiscalía para la recolección de las evidencias. “Lamentablemente estamos en una sociedad en la que están fluctuando muchos cambios de conducta y actitudes”, dijo y que como padre de familia, ha pedido a las autoridades educativas reunirse y conversar para aplicar un poco más de reglamentos disciplinarios y evitar este tipo de problemas.

“Es preocupante, pero pediría mantener la calma, a efectos de buscar soluciones”, con esto dijo que confía en la institución y lo que se pretende es evitar más de estos hechos y lo que se hará es buscar prevención estudiantil.

Todos los estudiantes salieron cerca de las 14:00 y esto se debió al procedimiento normal, a efectos de no contaminar evidencias. “Es un protocolo de parte de la Fiscalía y al terminar esto se autorizó la salida normal de los alumnos”, manifestó Molina. Reiteró que ante este tipo de acontecimientos, lo que se debe hacer es enmendar y buscar soluciones.

“Estábamos en la clase de filosofía, después llegaron unos compañeros del baño y habían escuchado el disparo. Creo que fue un descuido de la persona que trajo el arma a la institución”, relató una estudiante de primero de bachillerato.

“Los inspectores no nos dejaban salir y nos vigilaban que estemos en el curso”, indicó un joven de noveno año. Él no escuchó nada y se enteró por la bulla que hacían y por las redes sociales que compañeros compartieron. Exteriorizó que existió un poco de temor, al no saber qué había pasado y estar con la intriga.