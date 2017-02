Observadores nacionales estuvieron durante toda la jornada electoral

En una tercera rueda de prensa, realizada la tarde de ayer los observadores provinciales Miguel Viera y María Belén Bedón junto al director del CNE Cotopaxi Fernando Alvarado informaron acerca del proceso.

Fernando Alvarado, director provincial del CNE Cotopaxi, manifestó que en los recintos se ha presentado dificultades en cuanto acceso pero consideró que debe ser fruto de análisis a efecto de ir viendo la posibilidad y las alternativas para reubicar o plantear algún tipo de modificación que permita dar un mejor servicio y atender de mejor manera a toda la ciudadanía de Cotopaxi en futuras elecciones.

Referente a la denuncia sobre papeletas rayadas en cuatro provincias incluyendo Cotopaxi, Alvarado, señaló que “lastimosamente no se puntualiza el sitio en el que presumiblemente se ha encontrado este tipo de anomalía”, recordó que el kit electoral es entregado a los miembros de las juntas receptoras del voto y que son con la custodia militar, dijo que en el instante que se hizo la revisión los documentos no tuvieron ninguna alteración. Sin embargo al no existir la puntualización exacta lo que hicieron fue pedir un reporte a los coordinadores que estaban desplegados en los cantones “la respuesta fue que todo fluía con normalidad”.

Destacó que el resultado final estaba garantizado y la trasparencia avalizada se ha firmado más de 5 mil acreditaciones para partidos políticos y los observadores han estado dando fe de la contienda electoral y a esto se han sumado la observación nacional más los internacionales que son siete grupos de Aweb entre otros.

También expresó que a una persona con discapacidad le tomo aproximadamente 8 a 10 minutos sufragar mientras que a una persona sin discapacidad le llevo de dos a tres minutos y sucedió que en algunos recintos hubo personas esperando ser atendidas “son experiencias que nos van permitiendo afinar este tipo de política inclusiva”. Asimismo los miembros de la junta receptora del voto llegaron tarde y algunos tuvieron dificultad y demora al instalarse dijo que más del 60% de miembros fueron nuevos que significó que a pesar de la capacitación en su momento no tuvieron la experticia del caso para manejar los documentos electorales.

María Belén Bedón, observadora nacional, señaló que la Defensoría del Pueblo del Ecuador forma parte de la función de transparencia y control y desde el momento que se integraron como observadores han podido recorrer cada uno de los recintos electorales del cantón de Latacunga, su función fue mirar como se esta llevando las actividades a este derecho de participación, dijo que los ciudadanos no videntes han podido ejercer su derecho al voto de una manera adecuada con la papeleta braille. También verificaron que el voto sea secreto y se entregue completas las papeletas con esto continuaron hasta el cierre de las elecciones.