Proceso electoral en la provincia se desarrolló sin mayores novedades

Entre las novedades que se registraron fue en Pujilí cuando el veedor de una organización política intentó realizar su trabajo con una credencial adulterada este inconveniente fue superado de inmediato, no se registraron actos proselitistas en los recintos electorales, existió gran cantidad de militares que ejerció su derecho al voto. Durante la jornada electoral varias personas fueron detenidas por diferentes causas.

Margarita Veloz, presidenta de la Junta Provincial Electoral, dio a conocer que en la provincia estuvieron habilitados para votar 352 998 electores, de los cuales 172 098 son hombres y 180 900 mujeres, en La Maná estuvieron habilitados 35 724 votantes correspondiente al 10%, en Latacunga 147 868 electores correspondiente al 42%, Pangua 17 265 sufragantes el 5%, Pujili 61 125 el 17%, Salcedo 53 082 15%, Saquisilí 19 932 el 6% y Sigchos 18 002 el 5%, se habilitaron 110 juntas receptoras del votos y 1128 integrantes de las juntas receptoras del voto.

Referente al retiro de la publicidad electoral, dijo que coordinaron con las municipalidades de los diferentes cantones, para el proceso de limpieza ya que el código de la democracia establece que a 100 metros a la redonda del recinto electoral no debe existir publicidad electoral.

Veloz fue enfática en manifestar que en la provincia de Cotopaxi no se registraron novedades en cuanto a las papeletas de sufragio con alteraciones, dijo que las papeletas son empacadas en el Instituto Geográfico Militar, quienes elaboran las mismas, por lo que no son manipuladas por otras personas, las fallas que se hayan encontrado es de tinta de impresión mas no de esferos y sin la finalidad de beneficiar algún movimiento o partido político.

En Pujilí, un observador de una organización política fue impedido de realizar su trabajo en el reciento electoral ubicado en el Colegio “Provincia de Cotopaxi” después que los integrantes del Concejo Nacional Electoral (CNE) encontrara alteraciones en su identificación, este problema fue superado sin ningún inconveniente.

Omar Ocaña, vocal de la Junta Provincial Electoral, responsable de Salcedo, dijo que no hubo novedades, sino que existió gran presencia de ciudadanos que ejercieron el derecho al voto, siendo pocas las inquietudes que recibieron de parte de los ciudadanos.

Voto de candidatos

Los diferentes candidatos a asambleístas ejercieron su derecho al voto en los diferentes recintos electorales, los mismos se encontraban acompañados de militantes y simpatizantes de las organizaciones políticas.

Detención de personas

La Policía Nacional del Ecuador informó los primeros datos de detenidos desde que inició la “Ley Seca”, del viernes 17 de febrero a partir de las 12:00 hasta las 09:00 de hoy, los uniformados han entregado 126 citaciones a nivel nacional por infringir el artículo 291 numeral 3 relacionado a la venta y consumo de bebidas alcohólicas.

En Cotopaxi hasta las 14:00 de ayer 13 personas fueron detenidas por diferentes boletas de detención y una mujer fue privada de su libertad por causas penales.