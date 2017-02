Vicepresidenta de la República, inauguró el Centro de Salud tipo C en Nintinacazo

Previo al evento realizaron un recorrido por las instalaciones, donde la Segunda Autoridad del país visitó a una madre que había aplicado al parto intercultural. Conoció de los usuarios cuál es el trato que se da a los pacientes. La obra tendría un costo de casi cinco millones de dólares, además, trabaja las 24 horas del día y atiende en el área de emergencia.

Fernando Suárez, gobernador de la provincia, dio a conocer que en el 2006, antes del gobierno de la Revolución Ciudadana, el presupuesto del Hospital General de Latacunga era de 126 mil dólares y el año anterior, el de esta casa de salud fue de más de dos millones de dólares, con lo que han podido adquirir más medicinas, prótesis para dolencias de caderas o rodillas. La intervención quirúrgica se debía hacer en casas de salud privadas, donde tiene un costo de 10 mil dólares. En la actualidad, en el hospital se realizarían 120 operaciones al año.

Verónica Espinoza, ministra de Salud Pública, manifestó que cuando visitaba un Centro de Salud tipo C en la provincia de Los Ríos, vivió una experiencia que le ha marcado, pues en ese lugar se encontró con un joven de 17 años que había sufrido un accidente de tránsito que le dejó parapléjico y no podía moverse, él era atendido en el área de rehabilitación de esa casa de salud. En primer lugar, los profesionales trabajaron para que le entreguen el bono por la discapacidad en la que se encontraba, pero se negaba a recibir esa ayuda y pedía que le den la oportunidad de volver a caminar. Tras nueve meses de tratamiento, el muchacho se podía parar y caminar unos cuantos pasos.

Explicó que en la década ganada cambiaron el paradigma de salud, ya que comenzaron a ver la salud como el verdadero bienestar, como un derecho y no como un negocio, por lo que debe ser de calidad y gratuito, para que sea accesible a toda la comunidad, además debe ser inclusivo y nunca más volver a invisibilizar a quienes más lo necesiten.

Sandra Naranjo, vicepresidenta de la República, manifestó que la ciudadanía se ha acostumbrado a recibir las obras que se merecen, por ejemplo, el centro de salud tipo C, pero a veces se olvidan que aquellas que no existían, por lo que espera que no sea común dejar de apreciar las obras.

Explicó que a nivel de país existen 58 hospitales entre nuevos y repotenciados, 72 centros de salud y 29 casas de salud están en construcción, donde se brinda un mejor servicio de salud, con profesionales que se han formado fuera del país y donde hay medicina gratuita.

A nivel del país han invertido cerca de 16 mil millones de dólares. En Cotopaxi, la cifra es de 254 millones de dólares. Anunció que en abril concluirán con la obra del hospital y con la construcción de los 20 centros de salud.