Joven pide disculpas públicas por grafitear un avión de la FAE

Un ciudadano que grafiteó el avión Boeing FAE 630 de propiedad de la Fuerza Aérea Ecuatoriana, la mañana de ayer en el templete de la Base Aérea Cotopaxi, pidió las disculpas públicas, como una de las sanciones que deberá cumplir por la acción cometida.

“El 14 de octubre del 2016 aproximadamente a las 02:00, ingresó a la plataforma militar del aeropuerto internacional Cotopaxi, dirigiéndose hacia el avión Boeing FAE 630 de propiedad de la Fuerza Aérea Ecuatoriana y procedió a pintar un grafiti en la aeronave”, explicó Oliver Guamán, estudiante del primer nivel de la Unidad de Gestión de Tecnologías de la ESPE.

Manifestó: “Me siento tan avergonzado de haber desviado el campo del saber, con algo que enturbia la imagen académica”. Dijo que responsablemente restituirá aquello que sus manos estropearon, además, fue consciente en decir que ningún acto que ejecute, reparará la imagen plasmada en los mentores de la institución militar.

Por ello su compromiso fue basado en repararlo física y moralmente, “la soberbia no es uno de mis defectos, la humildad es una de mis virtudes, es por ello que no me cuesta nada pedir un millón de disculpas al establecimiento y al Estado Ecuatoriano”. “Respaldado de ser originario de una familia humilde y trabajadora y de una honradez acrisolada, puedo decir que jamás ha estado vinculado a ningún grupo de orientación equivocada, sino al contrario, me han inculcado valores de gran importancia como el respeto a la Patria y al prójimo y otros dones para consolidarme como un joven de bien”.

Del mismo modo, pidió disculpas a sus padres por su comportamiento no adecuado. “Soy consciente de que mis actos los lastimaron y sólo les solicito que me den una oportunidad para demostrarles y lo haré, cumpliendo con mis aspiraciones de ser una persona profesional y útil para la sociedad”. Con esto, garantizó que lo ocurrido no volverá a pasar.

Las disculpas públicas fue una de las sanciones que debe cumplir por haber incurrido en el acto, que llevó cuatro meses de investigación por parte del personal de inteligencia militar y que también contó con el apoyo de la Fiscalía y Policía Nacional.

Fernando Terán, comandante del Ala de Transporte Nª11, manifestó: “Jugó y deshonró nuestro honor”, sin embargo, aceptó las disculpas que Oliver Guamán presentó a la Fuerza Aérea Ecuatoriana. “Todos algún momento hemos cometido algún error en la vida y todos somos capaces de enmendarlo; nuestro compromiso militar con un ser humano que comete un error, es darle esa oportunidad y posibilidad de que mañana demuestre que fue un error y que no volverá a repetirlo”.

Otra de las sanciones que Oliver tendrá que cumplir, es retomar los colores específicos que tenían cada uno de los sectores de la ciudad en donde pintó grafitis y tendrá que restituir al Estado Ecuatoriano los valores que tuvieron que gastar para recuperar los colores originales de la aeronave.