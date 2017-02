En el centro turístico del Quilotoa hace falta establecer un reglamento para los visitantes

“Con la eliminación del cobro a los sitios turísticos del país, se está desvalorizando a los atractivos existentes en el país”, señaló Iván Guerrero, representante de la operadora Greivag. Anotó que en lugares turísticos de otros países del mundo, sólo el ingreso cuesta sobre los 150 dólares, por lo tanto, piensa que debería seguirse cobrando el ingreso al Quilotoa.

Iván Guerrero, director de la operadora turística Greivag, dijo que el centro turístico del Quilotoa es especial, porque es manejado por la comunidad, por lo tanto, hace falta establecer una normativa para los visitantes, que ayude a controlar a la visita, para evitar hechos como el sucedido la semana pasada, donde se dio el fallecimiento de dos turistas.

Anotó que el reglamento debería ser elaborado de forma conjunta con la comunidad y el Ministerio de Turismo, en el cual se puedan establecer los riesgos que se pueden dar al momento de acampar o caminar por lo difícil del terreno.

Recordó que dentro del atractivo turístico del Quilotoa en caso de un problema, no existe una camilla, la gente no conoce de primeros auxilios, por lo tanto, son estos hechos los que deberían ser analizados por las autoridades de turismo y la comunidad, para evitar problemas como el ocurrido.

Guerrero dijo que las personas que llegan a la laguna del Quilotoa ingresan libremente, no exigen que se tome un guía nativo que sería lo ideal, para evitar problemas al momento de una caminata, además, no exigen las seguridades al turista que realiza una caminata o cabalgata. En este marco, “es importante normar el acceso al Quilotoa”, dijo el responsable de la operadora de turismo.

Sobre la eliminación del cobro para ingresar al Quilotoa, Guerrero dijo que personalmente considera que no está bien que no se cobre, porque dos dólares para un turista no es nada, una muestra de aquello dijo, que el costo para ingresar al Aconcahua en Argentina, sólo el ticket de ingreso al área cuesta 150 dólares, por lo tanto, “al no cobrar, estamos desvalorizando los atractivos turísticos del país”, por ello, piensa que se debería seguir cobrando el ingreso al Quilotoa, porque se ha visto que ha crecido la planta hotelera en el sector.