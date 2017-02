Presidente de la AME regional trabajará en unidad con los alcaldes de la zona central

Dijo que es importante la unidad de los alcaldes de la región, ya que sólo así podrán recuperar los recursos económicos que les han quitado sin que nadie diga nada, además, trabajará por los municipios más pequeños, que son las entidades que más necesidades tienen.

Mario Andino, alcalde de Sigchos y presidente regional de la Asociación de Municipalidades del Ecuador (AME), explicó que trabajará por la unidad de los 30 alcaldes de la región, pues sólo así podrán defender los intereses de los municipios, por lo que se acercará a la AME nacional, para conjuntamente con los representantes de las regionales y el directorio nacional, emprender un trabajo para recuperar los recursos económicos que les han quitado vía presupuesto y acordar la devolución del Impuesto al Valor Agregado (IVA).

Se comprometió a trabajar en unidad, para hacer planteamientos claros al nuevo gobierno que sea electo y en el caso de haber segunda vuelta para la elección de presidente y vicepresidente, buscará presentar a los candidatos, cuáles son los principales requerimientos de los alcaldes de la región y del país.

Dijo que cuando hicieron los recortes presupuestarios, no lo hicieron a los alcaldes sino al pueblo y eso es lo que hay que reclamar, puesto que el pueblo no tiene la culpa de los malos manejos que han hecho y de aquello que han dejado de hacer.

Indicó que no irá con criterios mezquinos, sino a reclamar los derechos que les corresponde, porque son los representantes de la población. Señaló que no hicieron nada cuando por tres ocasiones les quitaron los presupuestos, después no les devolvieron el IVA y hoy les han dicho que son incapaces de administrar los recursos, por lo que les van a entregar a través del Banco de Desarrollo.

Explicó que no va a figurar, sino que va a representar a los 30 cantones de la región. Mencionó que no es vanidad, pero la empresa mancomunada de tránsito ha sido el ejemplo a nivel del país. Anuncio que en abril entregará las funciones como presidente de la empresa mancomunada de tránsito de Cotopaxi.