Operativos de control de prostitución y delincuencia en La Estación deben ser permanentes

Líder barrial de La Estación, solicita a las autoridades de control, hacer los operativos de desalojo de la prostitución y de la delincuencia periódicamente, mientras que el Intendente de Policía señala que su labor es fortalecer la seguridad del sector y entregar a la ciudadanía sitios seguros. Ante aquello, están determinando a futuro hacer intervenciones seguidas en el sector.

Hace ocho días, las autoridades de control en coordinación con la Policía Nacional, en el barrio La Estación efectuaron los operativos de desalojo del trabajo de prostitución y de la delincuencia. Luis Villacís, presidente del barrio La Estación, expresó que “estos controles y operativos tienen que ser pasando un día, caso contrario, en el barrio estamos completamente mal, porque la delincuencia y la prostitución han cambiado el sector y deben ser erradicadas”.

A la par está la edificación de la casa vieja que se ubica en la Av. Marco Aurelio Subía, la misma que antes era el hotel ferroviario. Recomendó que una de las autoridades de la provincia, debe hacerse cargo del asunto y construir algún edificio que sea útil para la población, puesto que considera que por este lugar transitan muchos turistas, tanto nacionales como extranjeros, de los cuatro puntos cardinales.

“En tal virtud, es necesario que esa vivienda sea reconstruida, porque allí se generan los problemas anteriormente mencionados, “incluso hay roedores”, manifestó. En lo referente a la delincuencia, resaltó que es bastante fuerte y según su criterio, el Centro de Rehabilitación Social dio paso a que exista este problema en la ciudad.

Gerardo Villagómez, intendente de Policía de Cotopaxi, manifestó que se ha tratado de ser autoridad de territorio y encaminar lo que está determinado en la Constitución y demás normativas, que es fortalecer la seguridad ciudadana. En vista de las denuncias presentadas en el sector, se procedió a intervenir en tres ocasiones, tanto en La Estación como en la terminal terrestre y San Felipe y al hacer estos operativos se han encontrado novedades, como el consumo de marihuana y menores de edad ingiriendo bebidas alcohólicas. Asimismo se hizo una revisión en los locales del sector.

“Con esto lo que estamos intentando, es crear espacios seguros, para que la ciudadanía sienta seguridad y confianza en cada una de las autoridades. La responsabilidad siempre estará al frente de la Policía Nacional y del Ministerio del Interior”, señaló Villagómez.

En el sector de las rieles, en la parte esquinera de la casa, no se ha podido dar una solución, pero se está haciendo el desalojo de la prostitución. Enfatizó que al no existir una normativa, no se puede sancionar de manera directa en la vía pública, porque una o dos nuevamente aparecen. Del mismo modo, dijo que el 80% de las llamadas del ECU 911 en la noche, son para el alejamiento de libadores y para que se custodie la vía pública.