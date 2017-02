Límber Torres: “Jueza no se pronunció sobre la destitución del Alcalde”

Según el Procurador Síndico de la Municipalidad de Latacunga Límber Torres, en la exposición de la sentencia, la jueza no se habría pronunciado sobre la destitución del Alcalde y sobre la reubicación de la urbanización. Dijo que esperarán el dictamen final, después de los procesos de apelación que realicen.

Límber Torres, procurador síndico de la Municipalidad, manifestó que la mañana de ayer se dio lectura de la sentencia de la acción de protección planteada por uno de los propietarios de la urbanización San Nicolás. Dentro de la resolución, la jueza habría dispuesto que de manera inmediata o en el tiempo que establece la sentencia, se proceda a la reubicación en zona de seguridad a los propietarios de los bienes inmuebles que se encuentran en el sector, que serían aproximadamente 100 personas.

Explicó que respecto a la destitución del Alcalde que habría solicitado el demandante, la magistrada no se pronunció, lo único que dispuso es que se pase al Concejo Municipal, para que se tomen todas las medidas necesarias que consideren pertinentes, siguiendo el debido proceso legal.

Indicó que respecto a la vulneración de derechos, como el demandante considera que ha existido una vulneración de los mismos, ha pedido que se dé una capacitación íntegra a todos los servidores públicos municipales, en la que deberán estar inmersos el Alcalde y el Procurador Síndico.

Dijo que harán valer los derechos y presentarán la respectiva apelación, una vez que sean notificados por escrito, lo que podría ser en el lapso de 48 horas. Respecto a la reunión del Concejo Municipal, dijo que debe reunirse, tratar y tramitar los temas que estén de acuerdo a sus competencias.

Expresó que la disposición décimo cuarta del Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y Descentralización (Cootad) no ha sido incumplida, porque así lo hubiera hecho notar la señora jueza en la sentencia, pero sobre el tema, no se habría manifestado la jueza. Además, hasta el momento no han autorizado asentamientos humanos en la actual administración y la autorización de la urbanización San Nicolás se habría hecho en el 2013.

Fue enfático en manifestar, que en esta administración no han aprobado urbanizaciones en zonas de riesgo, por lo que ya enfrentaron una acción de protección por la urbanización San Rafael, en la que en primera instancia les dio la razón el juez.

Expuso que una vez que tengan las resoluciones definitivas, tomarán las medidas que correspondan, mientras tanto esperarán.