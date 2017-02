Licitación internacional para el Plan Maestro de Alcantarillado se ejecutaría en dos partes

Con base a la hoja de ruta establecida, la primera etapa de la obra del alcantarillado de la ciudad será licitada en dos partes, una en lo referente a la construcción de los interceptores y la segunda, para la ejecución de la planta de tratamiento, lo que significaría una inversión de 32 millones de dólares.

Patricio Sánchez, alcalde de Latacunga, en diálogo con este rotativo informó que en el transcurso de la presente semana, mantuvo una reunión con representantes de la Corporación, con quienes firmó un documento. Al mismo tiempo aprobaron la hoja de ruta, sobre los pasos a seguir para la ejecución del Plan Maestro de Alcantarillado de la ciudad.

Comentó que el proceso de licitación internacional para la adjudicación de la obra será mediante dos pasos: El uno será para la construcción de los interceptores y el segundo para la planta de tratamiento, lo que significará que el presupuesto de 32 millones de dólares, será dividido en dos partes.

El Alcalde anotó que el proceso de licitación internacional saldrá desde el GAD Municipal de Latacunga, aquello significa mayor responsabilidad para la institución, además que es la primera vez que se hace un proceso internacional. Apuntó que está aprobada la creación de la Unidad Ejecutora y a ello se suma el tema de la fiscalización, en la cual estará inmersa gente experta, según disposiciones del Banco de Desarrollo y de la Corporación Francesa.

Si la licitación internacional se cumple sin contratiempos, en el lapso de tres meses estarían iniciándose los trabajos de la primera etapa del Plan Maestro de Alcantarillado en la ciudad. Aclaró que los trabajos de los interceptores serían en julio y la planta de tratamiento en septiembre.

El plazo para la ejecución de las obras del Plan Maestro de Alcantarillado es de 24 meses, lo que significará que dichas obras no serían inauguradas por la actual administración, “aquello no me importa, sino que la obra quede en plena ejecución para beneficio de los latacungueños, permitiendo la descontaminación de los ríos y mejorando la salubridad de la ciudad”, señaló.

Sánchez aseveró que el proyecto en su totalidad tiene un costo de 92 millones de dólares y que la segunda etapa corresponde al cambio de la tubería en las calles de la ciudad. Anotó que la primera etapa es lo principal, porque se logra la descontaminación de las aguas de los ríos de la ciudad.