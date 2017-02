Trabajadores municipales siguen esperando el aval del Ministerio de Trabajo para la firma de los contratos colectivos

Los dirigentes de los trabajadores municipales del país, expresaron su indignación por la demora de las regionales del Ministerio de Trabajo, para la firma de los contratos colectivos; asimismo, hablaron de que están presentando un proyecto de ley a los candidatos a asambleístas, para que se restituyan los derechos que fueron mutilados mediante las enmiendas constitucionales.

En horas de la mañana, en el salón de la ciudad del GAD Municipal de Latacunga, el Comité Ejecutivo de la Federación Nacional de Trabajadores Municipales del Ecuador, desarrolló su reunión de trabajo, en la cual se analizó la situación política y los problemas por los que continúa atravesando la clase trabajadora.

Mediante una rueda de prensa, el dirigente nacional Darwin Zabando, apuntó que la organización está inmersa dentro de un proceso de unificación de las centrales sindicales y trabajadores del servicio público. Apuntó que por temor a represalias de los empleadores, no se han unificado.

Dijo que la Federación Nacional de Trabajadores Municipales del Ecuador, cuenta con un proyecto que está siendo presentado a los asambleístas, mediante el cual buscan que sean restituidos sus derechos, que fueron mutilados con las enmiendas constitucionales. Destacó que una de las prioridades de la clase trabajadora, es contar con un Código de Trabajo que vaya en beneficio de los trabajadores públicos y privados. “No queremos más atropellos”, dijo y esperan de los nuevos asambleístas, que consideren que los trabajadores son la riqueza del país.

Denunció que existen alcaldes que no pagan ni siquiera el salario mínimo vital a los trabajadores, no pagan las conquistas según los acuerdos ministeriales; asimismo, aclaró que los trabajadores no están en contra de ninguno de los alcaldes, pero solicitan respeto y trabajar en conjunto por el bienestar de los pueblos.

Carlos Noroña, secretario general del Sindicato de Trabajadores del GAD Municipal de Latacunga, indicó que los sindicatos afiliados a la Federación respaldan la candidatura de Paco Moncayo a la presidencia de la República, al mismo tiempo, rechazaron la actitud del gobierno, que nuevamente acaba de atracar a la clase trabajadora y asegurados al IESS, ya que de la noche a la mañana, acaban de desaparecer 2 500 millones de dólares de la deuda del gobierno al Seguro Social”.

De igual forma, el dirigente de los trabajadores municipales de Latacunga, expresó su indignación ante la actitud de las regionales del Ministerio del Trabajo, frente a la falta de respuesta para la firma de los contratos colectivos, constituyendo una burla para la clase trabajadora del país, pues siguen enviando observaciones a los contratos. “Sabemos que la consigna del actual gobierno, es desaparecer a los sindicatos, frente a lo cual, están planteando que a través de las enmiendas, haya un solo régimen laboral”, anotó el dirigente.