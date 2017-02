El trabajo en la vía a Salache está centrado en el movimiento de tierras

En 15 días de trabajo, la empresa contratista de la carretera a Salache tiene un avance del 10 por ciento. Las labores avanzan en dos frentes: movimiento de tierras y la construcción del puente en Tiobamba. La obra según el contrato, será entregada en un plazo de siete meses.

En un recorrido realizado por este rotativo por la vía a Salache, observamos que los trabajos se desarrollan en base a la planificación establecida por el contratista. Los trabajos están centrados en dos frentes, uno está elaborando en la construcción del puente en el sector de Tiobamba y el segundo realiza el movimiento de tierras en la ampliación de la vía.

Eladio Pungaña, responsable de la obra, indicó que los trabajos iniciaron el 16 de enero del presente año y llevan 20 días de labor con un 10 por ciento de avance, relacionados al movimiento de tierra y limpieza de la capa vegetal. A ello se suma la construcción del puente.

Recordó que la primera etapa comprende la ampliación de la vía en todo su trayecto, a la espera de la ejecución de algunos trabajos que realizará el Municipio como son obras de agua y alcantarillado.

Pungaña comentó que dentro de la remoción de tierras, hasta la fecha no han tenido problemas. Apuntó que no han empezado el derrocamiento de casas o cerramientos, pues la empresa no intervendrá arbitrariamente, sin la autorización de los propietarios, pero recordó que el tema de las expropiaciones, es responsabilidad del Municipio.

Dentro de la construcción del puente, ayer efectuaron la fundición del replantillo, previo al encofrado de las zapatas de las filas del muro. El profesional anotó que dentro del contrato firmado con el Municipio, consta la construcción de un puente en Tiobamba y dos de ellos serán mejorados en la infraestructura. El costo de la obra está sobre los dos millones de dólares.

En la obra se observa la presencia de un buen número de maquinaria pesada y volquetas, más varios trabajadores. Anotó que el contratista tiene un plazo de 210 días (siete meses) para entregar la obra del asfaltado de la vía.