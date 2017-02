Coordinadores del Acuerdo Nacional por el Cambio, expresaron su preocupación frente al proceso electoral

Entre las preocupaciones están: que el padrón electoral está inflado con personas fallecidas y que están habilitadas para votar y que no tendrían acceso para realizar un control electoral debido a la eliminación de la tercera acta de escrutinios. Asimismo, pidieron que lleven su propio esfero para ejercer el sufragio y que la población no anule el voto.

Mediante una rueda de prensa, los coordinadores provinciales del Acuerdo Nacional por el Cambio, anunciaron sus preocupaciones frente al proceso electoral del 19 del presente mes, por lo que invitaron a la ciudadanía a mantener la vigilancia, para que se respete la voluntad del pueblo ecuatoriano en las urnas

Paúl Panchi, coordinador de Unidad Popular Lista 2, advirtió a la ciudadanía de varios problemas y dificultades que pueden poner en tela de duda el resultado final que arrojen las elecciones del 19 de febrero, entre los cuales habló de que el padrón electoral está inflado en casi un millón 600 mil personas, que no deberían constar en el mismo.

Dijo que personas fallecidas constan y están habilitadas para sufragar en las elecciones del 19 de febrero y que aquello no se trata de casos aislados, como lo indicaron las autoridades del Registro Civil y del Consejo Electoral.

Anunciaron que acudirán al CNE a presentar una acción legal, poniendo en consideración los casos existentes en la provincia, de gente que ha fallecido y sigue constando en el padrón electoral para votar.

Otra de las preocupaciones anunciadas por los coordinadores, es la eliminación de la tercera acta de escrutinio, a la cual tienen acceso las organizaciones políticas, para llevar el control electoral. De igual manera dijeron que se han creado recintos desde donde se van a digitalizar y transmitir los datos, asimismo denunciaron que la compañía encargada de la transmisión de datos es Telconet, empresa vinculada a un amigo personal del candidato a la Vicepresidencia Jorge Glas.

Panchi anotó que existen denuncias sobre la importación de esferos de tinta no permanente, por lo que invitó a la gente a llevar su propio esfero para ejercer su derecho al voto. “Esperamos, dijo, que todas estas cosas no sean coincidencia y que no se esté fraguando un fraude electoral”.

En este marco, las tres fuerzas políticas que apoyan el Acuerdo Nacional por el Cambio (Unidad Popular, Pachakutik e ID), anuncian un control electoral para tratar de salvar las dificultades denunciadas y poder tener un control sobre la voluntad del electorado a nivel provincial y nacional, comentó el coordinador.

Piter Calo de Pachakutik, invitó a la población a acudir el 19 de febrero a las urnas y ejercer su derecho al voto por el candidato de su preferencia y evitar anular o votar en blanco.